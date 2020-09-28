حالتا وفاة بفيروس كورونا في القدس

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 85 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير، موضحا أن هناك "ارتفاعا كبيرا في أعداد المتعافين".

وقال الجبريني إن المدينة سجّلت "حالتي وفاة اليوم في المدينة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 62 حالة و(أُصيب) 85 (شخصا)".

وذكر أن "انخفاض عدد الإصابات (يعود) إلى قلة عدد الفحوصات"، مضيفا: "انخفض إجمالي عدد الإصابات النشطة إلى 1354 إصابة وذلك بسبب تعافي 388 حالة في الأيام الأخيرة، علما بأن عدد المتعافين الإجمالي اقترب من ثمانية آلاف".

وأوضح الجبريني أن عدد الإصابات الإجمالي "منذ شهر آذار (مارس) حتى تاريخ اليوم اقترب من عشرة الأف إصابة ويبلغ حاليا 9520 إصابة".