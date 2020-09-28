حالتا وفاة بفيروس كورونا في القدس

أعلن الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، عن تسجيل حالة وفاة، وإصابة 85 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير، موضحا أن هناك "ارتفاعا كبيرا في أعداد المتعافين".
وقال الجبريني إن المدينة سجّلت "حالتي وفاة اليوم في المدينة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الجائحة إلى 62 حالة و(أُصيب) 85 (شخصا)".
وذكر أن "انخفاض عدد الإصابات (يعود) إلى قلة عدد الفحوصات"، مضيفا: "انخفض إجمالي عدد الإصابات النشطة إلى 1354 إصابة وذلك بسبب تعافي 388 حالة في الأيام الأخيرة، علما بأن عدد المتعافين الإجمالي اقترب من ثمانية آلاف".
وأوضح الجبريني أن عدد الإصابات الإجمالي "منذ شهر آذار (مارس) حتى تاريخ اليوم اقترب من عشرة الأف إصابة ويبلغ حاليا 9520 إصابة".