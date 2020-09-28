مجدلاني يكشف:هذا ما سيسبق اجتماع الأمناء العامين ويرد بشأن انتقادات الاجتماعات الثنائية

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الاثنين 28/9/2020 ، ان اجتماع مجلس الامناء العامين المقرر عقده في الثالث من الشهر القادم قائم في موعده ، ولكن الاجتماعات الثناية بين فتح وحماس التي جرت في القاهرة بحاجة الى إقرار من هيئاتها التنظيمية .

وبين مجدلاني خلال تصريحات ل"صوت فلسطين " وتابعتها وكالة فلسطين اليوم" التفاهمات التي جرت بين فتح وحماس وكانت في تركيا وتم اطلاع الجانب المصري عليها واليوم سيتم اطلاع الجانب الاردني ،موضحاً انه سيتم اقرارها من الهيئات التنظيمية لحركتي فتح وحماس وهو ما سيجري من لقاء يوم الخميس القادم لاجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح وسيكون بالمثل من اجتماعات لحركة حماس .

وبشأن الانتقادات حول الاجتماعات الثانية قال :" البعض كان يرى ان هذه اللقاءات ثنائية ولكن نحن نشدد على أن ما جرى تم الاتفاق عليه وهو مدخل لإنهاء الانقسام كون ان حركتي فتح وحماس هما طرفا الانقسام ، موضحاً ان ما يهمنا حالياً هو بناء موقف وطني شامل .

وبشأن ترتيبات اجتماع الأمناء العامين ، أوضح ان ترتيب اجتماع الامناء العامين هذة المرة سيكون بصيغة فنية فقط ، ولكن المرة الماضية كان هناك جهد سياسي لإزالة عدد من العقبات .

وشدد على انه لا ضرورة لعقد اجتماع اللجنة التنفيذية قبل اجتماع الامناء العامين ، لان ما يهمنا وحدة القوى الوطنية في كافة ساحاته .