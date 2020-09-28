ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

أبو الغيط يغازل الإمارات عبر قنواتها: التطبيع أوقف الضم!

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 00:11 - 28 سبتمبر 2020
أبو الغيط أبو الغيط
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

غازل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطـ كلاً من الموقف الإماراتي والبحريني المطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنه يصب في صالح الفلسطينيين.

وزعم أبو الغيط في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية توقف عقب الاتفاق، على الرغم من أن الاتفاق الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحوِ أي تعهد أو شرط لوقف الضم.

وأشار إلى أنه في حال ضم إسرائيل للضفة فإن الدول العربية المطبعة قد تنسحب من الاتفاق.

وأكد أنه كان يأمل أن يكون هناك تحرك فلسطيني في ظل اتفاقات السلام بين "إسرائيل" والبحرين والإمارات برفض الضم الإسرائيلي للضفة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات