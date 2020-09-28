أبو الغيط يغازل الإمارات عبر قنواتها: التطبيع أوقف الضم!

غازل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيطـ كلاً من الموقف الإماراتي والبحريني المطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنه يصب في صالح الفلسطينيين.

وزعم أبو الغيط في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن الضم الإسرائيلي للضفة الغربية توقف عقب الاتفاق، على الرغم من أن الاتفاق الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحوِ أي تعهد أو شرط لوقف الضم.

وأشار إلى أنه في حال ضم إسرائيل للضفة فإن الدول العربية المطبعة قد تنسحب من الاتفاق.

وأكد أنه كان يأمل أن يكون هناك تحرك فلسطيني في ظل اتفاقات السلام بين "إسرائيل" والبحرين والإمارات برفض الضم الإسرائيلي للضفة.