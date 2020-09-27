ما تأثير لقاح "سبوتنيك-V" على من أصيبوا بفيروس كورونا سابقا؟

كشف مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، عن نتائج تطعيم أشخاص أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، بلقاح "سبوتنيك-V".

وفي برنامج تلفزيوني قال مدير المركز الذي يعود له الفضل في تطوير أول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تم تسجيله بصورة رسمية: "نعم، المصابون الذين لم يشتد عليهم المرض هم الذين خضعوا للتطعيم، وكانت عيارات الأجسام المضادة تتنامى عندهم بوتيرة أسرع بكثير مما هو عليه، في أغلب الأحيان، لدى شخص لم يخالط مصابين".

وأشار الخبير الطبي إلى أن الأشخاص الذين خالطوا المصابين أو سبق أن أصيبوا بمرض "كوفيد-19" من المجدي تحديد عيار الأجسام المضادة لديهم بعد إجراء التطعيم الأول، وذلك من أجل تحديد ما إذا كانوا يحتاجون إلى تطعيم إضافي.