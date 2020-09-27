أمريكا تدين التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان وتدعو لوقف الأعمال العدائية

دانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد تصعيد العنف بين أرمينيا وأذربيجان، وحثت الجانبين على "وقف الأعمال العدائية فورا".

وتجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين القوات الأرمنية والآذرية حول إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الآذري إن جيشه تكبد خسائر.

وأعلنت أرمينيا إسقاط مروحيتين وتدمير 3 دبابات آذرية، لكن وزارة الدفاع الآذرية نفت هذه المزاعم.

واندلعت اشتباكات عنيفة صباح الأحد في المنطقة الواقعة داخل أذربيجان، والخاضعة لسيطرة القوات العرقية الأرمنية المدعومة من أرمينيا منذ نهاية الحرب الانفصالية عام 1994.