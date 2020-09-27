من هو الشيخ بندر بن نايف بن حميد ؟

نعت وسائل إعلام محلية سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي الشيخ بندر بن نايف بن حميد أحد أبرز شيوخ القبائل في السعودية وفي دول الخليج.

ونعى شيوخ قبائل ووجهاء سعوديون، الشيخ بندر بن نايف بن حميد، الذي وافته المنية مساء السبت.

وينتمي الشيخ بندر لقبيلة عتيبة العريقة في السعودية ودول الخليج، وهو واحد من أبرز شيوخها ووجهائها.

وينتمي الشيخ بندر لجيل من شيوخ القبائل البارزين في المملكة، والذين عاصروا نشأة البلاد وتطورها منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو تسعة عقود، بحسب وسائل الإعلام.