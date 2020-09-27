ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

من هو الشيخ بندر بن نايف بن حميد ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:35 - 27 سبتمبر 2020
الشيخ بندر بن نايف بن حميد الشيخ بندر بن نايف بن حميد
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نعت وسائل إعلام محلية سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي الشيخ بندر بن نايف بن حميد أحد أبرز شيوخ القبائل في السعودية وفي دول الخليج.

ونعى شيوخ قبائل ووجهاء سعوديون، الشيخ بندر بن نايف بن حميد، الذي وافته المنية مساء السبت.

وينتمي الشيخ بندر لقبيلة عتيبة العريقة في السعودية ودول الخليج، وهو واحد من أبرز شيوخها ووجهائها.

وينتمي الشيخ بندر لجيل من شيوخ القبائل البارزين في المملكة، والذين عاصروا نشأة البلاد وتطورها منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود قبل نحو تسعة عقود، بحسب وسائل الإعلام.

الأكثر مشاهدة

متعلقات