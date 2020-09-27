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طهران: العقوبة الأدنى للرد على اغتيال سليماني هي تنظيف العراق من الأمريكان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:58 - 27 سبتمبر 2020
قاسم سليماني قاسم سليماني
تقارير
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأحد، إن الحد الأدنى من العقوبة بحق من يقف وراء جريمة مقتل قاسم سليماني هي خروج الأمريكيين من المنطقة خاصة العراق.

ودعا خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "الحكومة العراقية لمتابعة جريمة الاغتيال اللئيمة التي قامت بها أمريكا ضد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وأضاف شمخاني، أن "المشروع الصهيوني الجاري حاليا لتطبيع العلاقات مع بعض دول المنطقة بضغط من أمريكا والذي لا يهدف سوى للهيمنة الكاملة على المنطقة".

وأشار إلى أن "هذه العملية التي تعد خيانة كبرى وانتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار وإثارة الخلافات بين دول المنطقة كما ستعرض وجود الدول المساومة لأخطار جادة".

 

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