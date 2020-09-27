ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

مصرع فتاه بحادث دعس في نابلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:48 - 27 سبتمبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

لقيت فتاه تبلغ من العمر (18 عاما) من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، اليوم الأحد، مصرعها أثر حادث دعس، قرب الحرم الجديد لجامعة النجاح الوطنية غرب نابلس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث دعس لفتاه قرب جامعة النجاح الحرم الجديد، ونقلت على إثره للمستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج، ووصفت حالتها الصحية بالخطرة، وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا.

وأكد ان الشرطة  فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتم توقيف السائق لحين عرضه على النيابة العامة أصولاً.

الأكثر مشاهدة

متعلقات