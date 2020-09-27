البزم: نحو 700 مسافراً غادروا قطاع غزة في اول ايام عمل معبر رفح

أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم أن قرابة 700 مسافر غادروا قطاع غزة اليوم الأحد، من المسجلين بكشوفات هيئة المعابر وكشف التنسيقات المصرية.

و توقع البزم وصول ما بين 1000 إلى 1500 مسافر خلال الايام الثلاثة لفتح معبر رفح البري.

و اوضح أنه فور وصول العالقين إلى قطاع غزة عصر اليوم، تم البدء باتباع إجراءات الوقاية والحجر الصحي بحقهم، مشيراً الى أن الحجر الصحي سيكون لمدة سبعة أيام وفي الخامس منها يتم إجراء فحص الكورونا.

و لفت الى أن فترة أسبوع كافية لمعرفة المصابين بفيروس كورونا ولهذا تم تقليص الحجر لسبعة أيام.

و أضاف البزم: "قد يصدر الليلة بيان للجنة التقيميية وبناءً على التوصيات سيتم اتخاذ قرارات سواء بالتخفيف أو التشديد".

و أكد الناطق باسم الداخلية بأنه تم تخصيص ساعات كافية أمام المواطنين لتوفير احتياجاتهم، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام المستهترين والمخالفين للتعليمات الوقائية.