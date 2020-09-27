ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

28 وفاة بالسعودية و234 إصابة في قطر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:18 - 27 سبتمبر 2020
فيروس كورونا في السعودية فيروس كورونا في السعودية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 28 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 28 وفاة و403 إصابات بكورونا، إضافة إلى 600 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 333.193؛ منها 4.683 وفاة، و317.005 حالات تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 234 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 257.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 125.084؛ منها 214 وفاة، و121.995 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 33 مليونا و104 آلاف، توفي منهم أكثر من 999 ألفا، وتعافى ما يزيد على 24 مليونا و452 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

الأكثر مشاهدة

متعلقات