28 وفاة بالسعودية و234 إصابة في قطر

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 28 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتسجيل 28 وفاة و403 إصابات بكورونا، إضافة إلى 600 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 333.193؛ منها 4.683 وفاة، و317.005 حالات تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 234 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 257.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 125.084؛ منها 214 وفاة، و121.995 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 33 مليونا و104 آلاف، توفي منهم أكثر من 999 ألفا، وتعافى ما يزيد على 24 مليونا و452 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".