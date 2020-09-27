"تويتر" يطور ميزة جديدة لإعادة نشر التغريدات

نشر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، اختبارا جديدا على ميزة يرغب في طرحها على الموقع، لتحجيم نشر مزيد من المحتوى السلبي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن موقع mashable.

والميزة الجديدة ستساعد في كشف ما إذا كان المستخدمون بالمنصة أطلعوا أو قرأوا المقالات التي يقومون بإعادة تغريدها مرة أخرى على حساباتهم الشخصية، مضيفا أنّ القائمين على المنصة سعيدون بنجاح الاختبار على الميزة الجديدة.

ويبدأ طرح الخاصية قريبا على مستوى العالم، حسب موقع mashable، الذي أوضح أنّ القائمين على منصة التواصل توصلوا إلى أنّ أكثر من 40%، طالعوا الأخبار قبل نشرها في خلال فترة التجربة.

وأشار تويتر إلى أنّه في بعض الحالات يقرأ الناس المقالات ويتخلون عن إعادة تغريدها، ما يعطي إشارة جيدة.

وقبل إطلاقها على صعيد واسع، يجري تويتر تغييرا واحدا على الخاصية؛ فبمجرد أن يراها المستخدم ستظهر بحجم أقل في المرات المقبلة.