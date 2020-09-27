كورونا يبقى 30 دقيقة داخله.. دراسة تحذر من دخول المصعد بدون كمامة

أكدت دراسة حديثة، ضرورة ارتداء الكمامة الطبية قبل دخول المصعد بسبب الفترة الزمنية الطويلة، التي يمكن لفيروس كورونا البقاء على قيد الحياة داخله.

وأشارت الدراسة التي أجراها فريق علمي بكلية العلوم بجامعة أمستردام الهولندية، إلى أنّ الرذاذ الناتج عن سعال مصاب بفيروس كورونا، قد يبقى منتشرا داخل المصعد لمدة 30 دقيقة كاملة، حال بقي المصعد مغلقًا، وفقًا لـ"العربية".

وخلصت الدراسة أيضًا، إلى أنّه حال فتح باب المصعد، فإنّ الرذاذ المحمل بالفيروس يبقى منتشرًا داخل المصعد لمدة 4 دقائق.

وأكد القائمون على الدراسة، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، بينها ارتداء الكمامة.