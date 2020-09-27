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مسيرة في أبين تندد بالتطبيع والوجود "الإسرائيلي" في سقطرى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:54 - 27 سبتمبر 2020
الامارات واسرائيل الامارات واسرائيل
تقارير
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تظاهر العشرات صباح اليوم الأحد في مدينة لودر بمحافظة أبين رفضا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي تحت شعار " جنوبيون ضد التطبيع". وخلال التظاهرة أحرق المحتجون علم الكيان.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بـ"التطبيع مع العدو الصهيوني" واعتبار التطبيع "خيانة عظمى وخروج عن الإجماع العربي"، إضافة إلى شعارات ترفض أي تواجد "إسرائيلي" في جزيرة سقطرى.

وتشهد المحافظات الجنوبية مسيرات غاضبة ضد التطبيع الإماراتي البحريني مع "إسرائيل" إضافة إلى رفض المتظاهرين للتواجد "الإسرائيلي" في المناطق اليمنية.

وكشفت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" مؤخرا خططا إماراتية "إسرائيلية" لإقامة قاعدة تجسس في جزيرة سقطرى اليمنية عند باب المندب.

وقالت قناة كان إن "إسرائيل" والإمارات تخططان لإقامة قاعدة استخبارية في جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة عند باب المندب.

وتابعت القناة "الإسرائيلية" مؤكدة أن وفدا "إسرائيليا" إماراتيا زار جزيرة سقطرى في 28 آب/أغسطس لمعاينة مكان القاعدة التجسسية الإسرائيلية.

وأكدت أن أبوظبي ضغطت على المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة القاعدة التجسسية الإسرائيلية في سقطرى اليمنية، مضيفة أن الولايات المتحدة بصدد نشر وسائل استخباراتية في جزيرة سقطرى للتجسس ضد إيران.

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