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المالية برام الله تعلن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:41 - 27 سبتمبر 2020
رواتب رواتب
تقارير
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أعلنت وزارة المالية بحكومة رام الله اليوم الأحد انه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 30-9-2020.

و بحسب الوزارة، فسيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .

و أوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن، بينما سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

و اشارت وزارة المالية الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%..

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