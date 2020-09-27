المالية برام الله تعلن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

أعلنت وزارة المالية بحكومة رام الله اليوم الأحد انه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل 30-9-2020.

و بحسب الوزارة، فسيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فسيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل وبحد أدنى 1750 شيكل .

و أوضحت الوزارة أنه سيتم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن، بينما سيخصص يوم الاربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.

و اشارت وزارة المالية الى انه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكل يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%..