انهيار الليرة اللبنانية بسبب تعمق الأزمة السياسية

استكملت الليرة اللبنانية مسار الانهيار أمام الدولار حيث بلغ في السوق السوداء ما بين 8400 و9000 ليرة ، أمس السبت، إثر إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية، فيما وافق رئيس البلاد ميشال عون على الاعتذار.

ووصل سعر صرف العملة اللبنانية في السوق السوداء إلى ما بين 8400 و9000 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد، ارتفاعاً من 7600 ليرة يوم الجمعة، فيما لا تزال الليرة ثابتة رسمياً عند سعر 1507 ليرات.

وقالت مصادر "العربي الجديد" إن إفشال تشكيل الحكومة، وبالتالي المبادرة الفرنسية التي كان من المتوقع أن تفتح الباب أمام لبنان للحصول على مليارات الدولارات من المساعدات، يزيد المخاوف من تسارع انهيار سعر الصرف خلال أيام قليلة.

ولفتت المصادر إلى ارتفاع الضغط على شراء الدولار منذ يوم الجمعة، ليشهد تزايداً كبيراً، السبت، ما رفع سعر الدولار. ورجحت أن يستمر الارتفاع، بحيث قد يتخطى أعلى سعر حققته العملة الأميركية أمام الليرة في مطلع يوليو/تموز الماضي حين سجل 10 آلاف ليرة.