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آلاف الجماهير الغاضبة بدير البلح تشيع جثماني شهيدي لقمة العيش

  • فلسطين اليوم - دير البلح
  • 12:35 - 27 سبتمبر 2020
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (16) تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (16)
تقارير
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شيعت آلاف الجماهير الغاضبة اليوم الأحد 27/9/2020، جثماني شهيدي لقمة العيش صيادي دير البلح وسط قطاع غزة، واللذين قتلا برصاص الجيش المصري.

وكان الجيش المصري، قد أطلق النار تجاه مركب لصيادين أشقاء ثلاثة، خلال عملهم في بحر رفح مما أدى لاستشهاد شهيدي لقمة العيش، الصيّاد/ محمود الزعزوع، وشقيقه الصيّاد/ حسن الزعزوع، بالإضافة لاعتقال شقيقهم الثالث.

وقد لاقى ارتقاء الشهداء من الصيادي غضب واستنكار واسع من قبل الشعب الفلسطيني وكافة مؤسساته وقياداته.


تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (16)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (15)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (14)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (13)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (12)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (11)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (10)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (9)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (8)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (6)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (7)
شيعت آلاف الجماهير الغاضبة اليوم الأحد 27/9/2020، جثماني شهيدي لقمة العيش صيادي دير البلح وسط قطاع غزة، واللذين قتلا برصاص الجيش المصري.

تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (5)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (4)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (3)
تشييع جثماني الشهيدين في دير البلح (2)
 

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