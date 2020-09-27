مسؤول بالصحة: المنحنى الوبائي في قطاع غزة غير مستقر

أكد مُستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة، اليوم الأحد 27/9/2020، أن المنحنى الوبائي في قطاع غزة غير مستقر.

وعزا د. أبو وردة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" عدم استقرار المنحنى الوبائي إلى ارتفاع عدد المخالطين نظراً للكثافة السكانية البالغة 5000 شخص لكل كيلومتر مربع.

وأوضح أبو رودة، أن شمال القطاع ومدينة غزة سجلتا أعلى الإصابات، مُشيراً إلى أن هناك نقصاً في المسحات الطبية فيما.

وأعرب أبو وردة، عن قلقه من عدم استقرار المنحنى الوبائي في القطاع، بسبب ارتفاع عدد المخالطين، نظراً للكثافة السكانية البالغة 5000 شخص لكل كيلومتر مربع، إضافة إلى تسجيل نقص في المسحات الطبية.