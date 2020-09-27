أرمينيا تُعلن الحرب و التعبئة العامة

أعلنت الحكومة الأرمينية في قرار لها، اليوم الأحد 27/9/2020، حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب أحداث قرة باغ.

وكان رئيس الوزراء الأرميني قال أن سلطات بلاده تدرس إمكانية إعلان حالة الحرب والتعبئة العامة الجزئية على خلفية تفاقم الوضع في قرة باغ.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في قرة باغ ، ووفقاً لهذه البيانات، فقد قُتل مدنيون. وبحسب وزارة الدفاع الأرمينية، فإن قرة باغ "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية".