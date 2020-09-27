التشيك تشتري أنظمة سلاح جوي من "إسرائيل"

أعلنت "إسرائيل" أنها تعتزم بيع جمهورية التشيك نظام الدفاع الجوي سبايدر، الذي تنتجه شركة رافائيل.

وأفاد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: "نشكر الحكومة التشيكية على شراكتهم وعلى قرار تزويد قواتها المسلحة بأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. هذه خطوة مهمة أخرى في تعزيز العلاقات الأمنية بين بلدين، وهذا أيضًا نبأ عظيم لصناعة الدفاع الإسرائيلية في هذه الفترة الصعبة".

وSPYDER هو نظام صواريخ أرض-جو سريع الاستجابة يتصدى لمجموعة متنوعة من التهديدات المحمولة جواً، بما في ذلك المروحيات والطائرات المسيرة.

كما تم تجهيز سبايدر أيضًا بنظام رادار Elta.