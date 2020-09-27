صحة غزة: حالتا وفاة و66 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 27/9/2020، حالتا وفاة و66 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الصحة سجلت حالتي وفاة في مستشفى غزة الاوروبي.

ولفتت إلى وفاة المواطنة حليمة سرحان خليل ابو جزر 87 سنة من رفح، وفاة المواطنة مريم خليل احمد حمدان 93 سنة من خان يونس.

وأكدت الصحة، أن العينات الجديدة التي جرى فحصها 2243 عينة.

وبينت، أنه تم تسجيل (66) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث تعافى 115 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2791 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1595 حالة، متعافين 1175 حالة ، وفيات 21.