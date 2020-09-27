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اعتقال مواطنين واحتجاز أطفالهما غرب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 09:51 - 27 سبتمبر 2020
اعتقال فلسطيني اعتقال فلسطيني
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين واحتجزت أطفالهما في  قرية عانين غرب جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين يوسف أسعد ياسين، وأيمن تيسير خليل ياسين، عقب دهم منزليهما في القرية.

وكانت تلك القوات قد احتجزت طفلي يوسف، وهما: مصطفي وفادي، ومحمد نجل أيمن، أثناء رعيهم الأغنام قرب جدار الفصل العنصري، وقامت باستجوابهم لساعات، قبل أن تطلق سراحهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا المحاذية للجدار، وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسيرت آلياتها في شوارع القرية في خطوة استفزازية.

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