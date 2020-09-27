اغنية لعمرو دياب بصوت مغني "إسرائيلي"

بثت اذاعة جيش الاحتلال "الاسرائيلي" صباح اليوم الاحد 27/9/2020 اغنية الفنان المصري عمرو دياب، لكن هذه المرة بصوت المغني الإسرائيلي تساخي هليفي..

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويبدو من خلال بث هذه الاغنية ان العدو يعمل كي الوعي فهو يعاني من المقاطعة والرفض على الصعيد الشعبي العربي ويتضح ذلك من خلال عدم تقبل الشعوب فكرة التطبيع مع "إسرائيل" حتى وان كانت حكوماتهم اقامت علاقات مع الكيان الإسرائيلي.

وبهذا يحول الاحتلال اللعب على الجانب النفسي والعاطفي لهذه الشعوب لمحاولة استمالتهم الى جانبها، ولكن هيهات للشعوب الحية المتقدة ان تطبع او ان تتماشى مع العدو الإسرائيلي فيما يريد فالشعوب العربية ستبقى حية حتى وان ماتت زعاماتهم ...