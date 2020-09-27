الأسير الأخرس يواصل الاضراب لليوم الـ"63" والاحتلال يمنع زيارة المحامين له

يواصل الأسير ماهر الأخرس "50 عاما" من جنين اليوم الأحد 27/9/2020 ولليوم "63 "على التوالي إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية .

حسن عبد ربه المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حذر من ان وضع الأسير الأخرس يزداد خطورة كونه لا يزال يرفض الحصول على المدعمات وفقد من وزنه نحو 20 كيلوغراما ويصر على المواصلة في اضرابه عن الطعام حتى يتم انهاء اعتقاله الإداري.

وأضاف عبد ربه أن ادارة سجون الاحتلال تماطل في إصدار التصاريح اللازمة للمحامين لزيارة الأسير الاخرس ما يؤخر التوصل إلى حل لإنهاء اضرابه المفتوح عن الطعام.

الاسير ماهر الأخرس يتواجد حاليا في مستشفى "كابلان" بسبب تدهور حالته الصحية، إذ فقد القدرة على النطق بشكل طبيعي، ويعاني من عدم القدرة على الحركة بشكل.

ويتمتع الأسير الأخرس بمعنويات عالية جداً، ويرفض كافة محاولات الاحتلال الالتفاف والنيل من اضرابه المفتوح عن الطعام، عبر حيلة تجميد اعتقاله الإداري، معتبراً ذلك سياسة إسرائيلية لتثبيط عزائم الاسرى، وإنهاء إضرابهم دون تحقيق نتائج تذكر.

وأعلن الأسير ماهر الأخرس المضرب في مقطع فيديو، استمراره في الإضراب عن الطعام حتى إنهاء اعتقاله الإداري، وتحرره من السجون الإسرائيلية.

وأوضح ماهر الأخرس في مقطع فيديو له من داخل الأسر أن هناك محاولة للالتفاف على إضرابه من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، تتمثل بتجميد اعتقاله الإداري.

وأشار إلى انَّ تجميد الاعتقال الإداري لا يعني إنهاء اعتقاله، قائلاً: لن تمر عليَّ الخدع الإسرائيلية، وأنا مستمر بإضرابي حتى اكون حراً في بيتي، وسننتصر آجلاً أم عاجلاً.

ولفت إلى انَّ المرحلة المقبلة من أيام الإضراب تتطلب عزيمة وارادة عالية وتحمل المصاعب، مشيداً بمن سبقوه من الأسرى الذي خاضوا تجربة الإضراب عن الطعام.

ويواصل الأسير الأخرس رفضه أخذ المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية؛ جزءًا من مواجهته لتعنت الاحتلال ورفضه الاستجابة لمطلبه.