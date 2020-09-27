تشهد اسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27/9/2020 ، انخفاض طفيف على اسعارها بعد ارتفاع متواصل خلال الاسبوع الماضي .

وكالة "فلسطين اليوم" متابعة أسعار الذهب في فلسطين في ظل تذبذب اسعار الدولار والتي تشهد على أثرها ارتفاع اسعار الذهب .

متوسط اسعار الذهب اليوم الاحد 27/9/2020 بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 208.41 شيكل $59.88

سعر الذهب عيار 22 191.05 شيكل $54.89

اسعار الذهب عيار 21 182.36 شيكل $52.39

اسعار الذهب عيار 18 156.31 شيكل $44.91

سعر الذهب عيار 14 121.57 شيكل $34.93

سعر الذهب عيار 12 104.21 شيكل $29.94

اسعار أوقية الذهب 6,482 شيكل $1,862

اسعار جنيه الذهب 1,459 شيكل $419.15

اسعار كيلو الذهب 208,411 شيكل $59,878

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 سبتمبر 208.41 182.36 156.31 121.57 104.21

25 سبتمبر 208.64 182.56 156.48 121.70 104.32

24 سبتمبر 209.11 182.97 156.83 121.98 104.55

23 سبتمبر 206.73 180.90 155.05 120.60 103.37

22 سبتمبر 210.24 183.97 157.68 122.64 105.12

21 سبتمبر 213.01 186.39 159.76 124.26 106.51

20 سبتمبر 214.24 187.46 160.68 124.97 107.12

19 سبتمبر 214.21 187.44 160.66 124.95 107.10

18 سبتمبر 214.29 187.51 160.72 125.01 107.15

17 سبتمبر 214.87 188.01 161.15 125.34 107.43