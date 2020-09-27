بالتفاصيل: آلية توزيع الكتب المدرسية على الطلاب

قررت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، الذين توقفوا عن الدوام المدرسي بسبب خطة الطوارئ التي فرضتها الجهات الحكومية ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح المجلس المركزي لأولياء الأمور، أن الأونروا قررت تسليم الكتب المدرسية ضمن خطة، من المتوقع أن تبدأ في 27 سبتمبر و لمدة 18 يومًا.

وبين المجلس، أن إدارة برنامج التعليم قررت تسليم الكتب بالتنسيق مع الخدمات اللوجستية والدعم، حيث سيتكفل بوصول الكتب المدرسية إلى المخازن في المناطق التعليمية.

ولفت المجلس، إلى أنه سيتسلم مسؤول المخزن واثنان من المكلفين الكتب المدرسية فور وصولها وفرزها تحت إشراف مدير المنطقة و المساعد الإداري .

كما يتواصل المساعد الإداري مع مديري المدارس في المنطقة لضمان وصول الكتب المدرسية إلى المدارس في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ استلامها وفرزها من الوكالة إلى المستودع.

ويتلقى مديرو المدارس و نوابهم الكتب المدرسية ويصنفونها حسب الصف و المرحلة ويجهزونها للتسليم مع اللجنة المختارة و المكونة من آذن و مسؤول المخزن المدرسي و أربعة معلمين .

وأشار المجلس، إلى أنه سيتم وضع الكتب لكل طالب في كيس بلاستيكي مغلق قبل التسليمن ، الأمر الذي من شأنه يقلل من الوقت الذي يقضيه أولياء أمور الطلاب في المدرسة ويضمن عدم وجود ازدحام لأن حزمة الكتب المدرسية معدة مسبقًا و عليها اسم الطالب.

تقوم إدارة المدرسة بإعداد جدول زمني لتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب خلال فترة ( ستة ) أيام كحد أقصى ، حسب عدد الطلاب في المدرسة ( بمعدل من 180 إلى 200 طالب وطالبة ) .

كما سيتم تقسيم استلام الطلاب / أولياء الأمور للكتب المدرسية بطريقة تضمن عدم التجمع و الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الصحية الدائمة.

كما سيُطلب من أولياء أمور طلاب الصفوف الابتدائية استلام الكتب المدرسية، كما سيتم تسليم الكتب المدرسية للصفوف الباقية إما للطلاب أنفسهم أو لأولياء أمورهم ، حسب رؤية مدير. المنطقة و بالتشاور مع مديري المدارس ، و يتم التوافق على جدول التوزيع في كل مدرسة .

وأكد المجلس، أن إدارة المدرسة سترسل رسالة نصية قصيرة SMS لكل طالب توضح اليوم / التاريخ والتوقيت لتلقي الكتب المدرسية. أو من خلال أية وسائل اتصال أخرى متاحة مثل مجموعات الواتساب و الفيسبوك Facebooks .

كما سيُطلب من الطلاب من الصف الخامس إلى التاسع إحضار كتب الفصل الدراسي الثاني في يوم استلام كتب الفصل الدراسي الأول الجديد.

فيما سيُطلب من كل من الطلاب / أولياء الأمور والموظفين الالتزام بالإجراءات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات .

و يتابع المسؤولون عن المدرسة نظافة المدرسة بما في ذلك تطهير المناطق التي يستخدمها أولياء الأمور.