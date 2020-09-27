اليوم :فتح معبر رفح البري في كلا الإتجاهين وسط اجراءات وقائية مشددة

من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم الأحد 27/9/2020 معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام ، وفقا لإجراءات وقائية مشددة في ظل انتشار فيروس "كورونا".

ويشار الى ان معبر رفح يُفتح للمرة الثانية، أمام حركة المسافرين بالاتجاهين، منذ بدء أزمة كورونا في مارس/ آذار الماضي، حيث سبق وأن تم فتحه في اتجاه واحد فقط لعودة العالقين في الخارج.

وكانت وزارة الداخلية بغزة أصدرت بالأمس تعليمات وأماكن نقل المواطنين المقرر سفرهم عبر معبر رفح اليوم الأحد

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، ان سيتم نقل المسافرين عبر معبر رفح اليوم الى المعبر عبر حافلات من كافة المحافظات؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل إجراءات الوقاية والسلامة وحظر التجوال، والفصل بين المحافظات، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أماكن نقل المسافرين من المحافظات:

- محافظة شمال غزة: أمام مستشفى الأندونيسي

- محافظة غزة: ميدان فلسطين (الساحة)

- المحافظة الوسطى: مدخل النصيرات – شارع صلاح الدين

- محافظة خانيونس: دوار بني سهيلا

- محافظة رفح: دوار العودة

وشددت الوزارة على ضرورة تواجد المسافرين الساعة 5:00 صباحاً في الأماكن المذكورة أعلاه في كل محافظة، تمهيداً لنقلهم إلى معبر رفح.

ثانياً: تعليمات الوقاية والسلامة:

1-الالتزام بالموعد المحدد وعدم التأخر عنه.

2-حضور المواطنين المقرر سفرهم فقط، وعدم اصطحاب أية مرافقين.

3-ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي وعدم التجمع.

4-استخدام وسائل النظافة الشخصية والتعقيم باستمرار.

5-الالتزام التام بتعليمات رجال الأمن والشرطة المتواجدين في تلك الأماكن.