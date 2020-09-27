كشف جديد بأسماء "التنسيقات المصرية" المسافرين يوم الإثنين 28 سبتمبر

على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.