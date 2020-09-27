كشف جديد بأسماء "التنسيقات المصرية" المسافرين يوم الإثنين 28 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف جديد أصحاب "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، المقرر سفرهم عبر معبر رفح يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا يوم غدٍ الأحد، وفق الملاحظات الآتية:
- على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، غداً الأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.
- من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.
- مرفق أسماء المسافرين بالكشف الجديد.