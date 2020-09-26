6 أهداف.. تشلسي يفلت من هزيمة محققة أمام وست بروميتش

أفلت فريق تشلسي من هزيمة محققة أمام وست بروميتش بعدما قلب المباراة في الدقائق الأخيرة الحاسمة من الشوط الثاني، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للفريقين أي تعادل بنتيجة 3-3.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل اللاعب تام أبراهام هدفًا، ليقود تشلسي إلى الانتفاضة المهمة.

وارتكب ماركوس ألونسو مدافع تشلسي خطأ استغله كالون روبنسون، وسجل الهدف الأول لوست بروميتش

وفي الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، سجل لوست بروميتش هدفه الأول بعدما ارتكب ماركوس ألونسو مدافع تشلسي خطًا، ثم أضاف المهاجم الأيرلندي الهدف الثاني بعدما أخفق المدافع تياغو سيلفا، المنضم حديثا، في استقبال تمريرة سهلة.

وفي الدقيقة 27 سجل كايل بارتلي الهدف الثالث لأصحاب الأرض، في ظل غياب الرقابة الدفاعية.

ونجح لاعبي تشلسي في الدقيقة 35 من تسجيل 3 أهداف، بدأها ميسون ماونت الذي أعاد الأمل وقلص الفارق بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 70، جعل البديل كالوم هودسون أودوي النتيجة 3-2 ، قبل أن يتابع أبراهام كرة مرتدة من الحارس، وينتزع التعادل المثير لفريق المدرب فرانك لامبارد.