موظفو السلطة ينتفضون في وجه التقاعد المالي بفعاليات في أرجاء قطاع غزة

دعت اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية، الموظفين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية في مستشفيات وزارة الصحة يوم غدٍ الأحد في تمام الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر صباحاً، احتجاجاً على قرار التقاعد المالي الظالم، وعدم إقدام الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية على حله.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن أماكن التجمع سيكون على النحو التالي:

محافظة رفح: المستشفى الإماراتي، مستشفى أبو يوسف النجار - أمام قسم الطوارئ.

محافظة خان يونس- مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي - أمام قسم الطوارئ.

المحافظات الوسطى: مستشفى الأقصى- أمام قسم الطوارئ

محافظة غزة: مستشفى الشفاء أمام مبنى الإدارة

مستشفى النصر والرنتيسى والعيون: أمام مبنى الإدارة

مستشفى الدرة - أمام قسم الطواريء

المحافظات الشمالية : المستشفى الأندونيسي وم. بيت حانون - أمام قسم الطوارئ .

(علمًا بأن الوقفات المركزية ستكون أمام مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر)

وحث اللجنة، وسائل الإعلام المختلفة، للمشاركة في تغطية الفعالية لإيصال الصوت عالياً، للضغط لحل هذه الأزمة التي أرهقت عائلات الموظفين. وإلغاء التقاعد المالي الظالم.