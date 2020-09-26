"إسرائيليون" يواصلون التظاهر ضد نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، رغم الإغلاق الشامل الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن "عشرات المواطنين توجهوا إلى مقر نتنياهو، للمطالبة باستقالته، بسبب توجيه لائحة اتهام ضده بقضايا فساد، وسوء إدارته لأزمة كورونا".

وأشارت إلى أن تلك التظاهرة تمت على "رغم القيود المفروضة على حركة المرور التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة".

ولفتت القناة إلى أنّ "مناوشات" وقعت بين معارضي ومؤيدي نتنياهو بالقرب من مقر إقامته.

وحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة 12 الخاصة، تتهم المعارضة والمتظاهرون في "إسرائيل"، نتنياهو بفرض الإغلاق الشامل بهدف منع تنظيم تظاهرات ضده.

ومنذ أشهر، يتظاهر أسبوعيًا آلاف "الإسرائيليين"، ضد نتنياهو وحكومته، في إطار ما وصفوه بـ "سوء إدارة أزمة كورونا"، التي ترتب عليه زيادة نسبة البطالة وارتفاع معدلات الفقر.