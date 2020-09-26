3 أنواع من الشاي تقي من أمراض البرد.. تعرف عليها؟

أجاب اخصائي التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ، عن سؤال أي "أنواع الشاي هي إكسير صحي حقيقي وتقي من الإصابة بأمراض البرد؟".

وقال غينزبورغ، إنّ "كل 100 غرام من شاي ورد الروز البري يحتوي على ما يحتاجه الجسم من فيتامين С خلال أسبوع، وهو يشبه الشاي في خصائصه الوظيفية".

وأضاف أنه "يحفز إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة مرنة".

ويضيف، الشاي الثاني المفيد جدا

أما عن الصنف الثاني، ذكر أن شاي كركاديه، غني بمضادات الأكسدة ويمنع انتشار العدوى الموسمية.

ونبه أخصائي التغذية إلى عدم تخميره في إبريق معدني.

وأوضح أن الشخص الذي يتناول شاي الكركاديه، لا يصاب بأمراض البرد نهائيا، أو يصاب بحالات خفيفة منها.

وأشار إلى أن ذلك الشاي يتحكم بمستوى ضغط الدم.

وبخصوص شاي الزنجبيل فإنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، التي لها تأثير مباشر مضاد للفيروسات، والالتهابات.

وبيّن أنه عند الإصابة بأمراض البرد، يترتب عليه شرب شاي الزنجبيل، لأنه يخفض درجة حرارة الجسم ويحسن الشهية والحالة الصحية.

ونوه إلى استخدام قطع من جذر الزنجبيل في الشاي وليس المبشور.