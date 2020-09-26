تشيلسي يهرب من خسارة محققة أمام وست بروميتش

تعادل تشيلسي مع مضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لمثلهم، السبت، في مباراة مُثيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح وست بروميتش في مفاجأة ضيفه تشيلسي بهدف مُبكر في الدقيقة 4، بعد خطأ فادح من الظهير الأيسر للبلوز الإسباني ماركوس ألونسو، استغله كالوم روبينسون الذي سدد كرة مباشرة عن يسار الحارس ويلي كاباييرو.

واستمر وست بروميتش في استغلال هفوات دفاع تشيلسي، ليتمكن الفريق من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 25 و28، عن طريق كالوم روبينسون والمدافع كايل بارتلي.

ودخل تشيلسي شوط المباراة الثاني بضغط هجومي رهيب نتج عنه هدف أول أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 55، أتبعه المهاجم هودسون أودوي بهدف ثان في الدقيقة 70، أعاد به الفريق اللندني إلى أجواء المنافسة.

وفيما كانت المباراة في طريقها للنهاية بفوز وست بروميتش، ظهر تامي أبراهام ليسجل هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا، رفع تشيلسي رصيده للنقطة الرابعة في المركز السادس، فيما حصد وست بروميتش ألبيون أول نقاطه هذا الموسم، وحل في المركز الخامس عشر.