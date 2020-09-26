8.221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال الإسرائيلي

سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أعلى إحصائية إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث أعلنت صحة الاحتلال عن 8 آلاف و221 إصابة جديدة، و10 وفيات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 226 ألفا و586، بينها 1.417 وفاة، و67 ألفا و628 إصابة نشطة. وأضافت أن الإصابات بينها 728 إصابة خطيرة.

ومنذ الجمعة، دخلت دولة الاحتلال، في إغلاق مشدد يستمر أسبوعين على الأقل، في مسعى للحد من الانتشار الكبير وغير المسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مع دخول الموجة الثانية من الوباء.

وتشهد دولة الاحتلال "الإسرائيلي" موجة ثانية من جائحة كورونا، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.