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إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال في مواجهات بالضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:36 - 26 سبتمبر 2020
مواجهات الضفة مواجهات الضفة
تقارير
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أصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، والعشرات بالاختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن 5 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبين الشهود أن المواجهات أعقبت مسيرة منددة بالاستيطان.

وفي سياق متصل، ذكر شهود آخرون، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، جنوبي الضفة.

واندلعت المواجهات، بعد اقتحام قوات الاحتلال منطقة الظهر بالبلدة، لتدور مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، فيما قذف شبان تلك القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة.

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