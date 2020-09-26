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ما علاقة الحيوانات الأليفة بتخفيف التوتر الناجم عن "كورونا"!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:37 - 26 سبتمبر 2020
ما علاقة الحيوانات الأليفة بتخفيف التوتر الناجم عن "كورونا"! ما علاقة الحيوانات الأليفة بتخفيف التوتر الناجم عن "كورونا"!
تقارير
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كشف استطلاع رأي أجراه باحثون بريطانيون، النقاب عن وجود حيوان أليف ساهم في خفض مستويات التوتر الناجم عن تفشي فيروس "كورونا" العالمي.

وخلصت الاستطلاع الذي أجري على 6000 بريطاني، أن امتلاك حيوان أليف يعزز الصحة العقلية ويقلل من الشعور بالوحدة.

كما أنه يساعد على خفض مستويات التوتر، وفق موقع "ياهو".

وأظهر الباحثون، أن تسعة من كل عشرة مشاركين ساعدهم حيوانهم الأليف في تحمل الإغلاق.

وأجمع المشاركون على أنها ساعدتهم في الحفاظ على لياقتهم ونشاطهم.

واعتبر معظم الذين شاركوا في البحث أن حيواناتهم الأليفة كانت مصدر دعم كبير، خلال ذروة الاغلاق في بريطانيا، بسبب الوباء.

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