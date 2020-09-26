ما سر الشبع بعد تناول الجوافة ؟

يتبادر سؤال في أذهان الكثير من الأشخاص، حول السر من وراء الشبع عند تناولهم حبات الفواكه بسرعة، فما السبب وراء ذلك؟.

وفي هذا المقالة سنتعرف على إجابة السؤال أعلاه، من منظور علمي.

وتحتوي الجوافة اللذيذة على البوتاسيوم، الذي يعمل على زيادة في كتلة العضلات، وبالتالي حرق المزيد من الدهون، كما وتحتوي تناول حبّة واحدة من الجوافة متوسطة الحجم على ستمئة وثمانية وثمانين ملليغرام من البوتاسيوم.

كما أن الجوافة غنيّة بالألياف الغذائيّة التي تزيد من فرصة فقدان الوزن، وتقلّل من كميّة الدهون التي يمتصّها الجسم، وتحتوي على الفيتامينات و البروتينات والمعادن، لكنها لا تحتوي على الكولسترول، كما أنّها قليلة بمحتواها من الكربوهيدرات القابلة للهضم، وهذا يساعد في فقدان الوزن.

وتساعد في عمليّة الأيض، حيث تنظّم وتساعد على تعزيز امتصاص الموادّ الغذائيّة، وهي مصدراً جيّداً للنحاس، وهذا يساعد في تنظيم الأيض في الغدة الدرقيّة، من خلال المساعدة على السيطرة على إنتاج الهرمون وامتصاصه. تحتوي على فيتامين ب3، وفيتامين ب6، فالأوّل منهما يزيد من تدفّق الدمّ، ويزيد من القدرات الإدراكيّة، بينما الثاني يعمل على زيادة كفاءة وظائف الدماغ، وزيادة التركيز.

تحتوي الجوافة على مستويات عالية من فيتامين(C)، والتي تفوق مستوياتها في البرتقال بحوالي أربع مرات