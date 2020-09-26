المجاهدين تستهجن تصويب الرصاص المصري للصيادين الفلسطينيين

استهجنت حركة المجاهدين الفلسطينية جريمة استشهاد الصيادين وإصابة أخيهم برصاص الجيش المصري والذين كان ذنبهم الوحيد هو البحث عن لقمة العيش.

وأعلنت الحركة في بيان لها، عن تضامنها الكامل مع عائلة الزعزوع وكل عوائل شهداء شعبنا ونتمنى من الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

واحتسبت عند الله الشهيدين الصيادين شهيدي لقمة العيش (محمود وحسن الزعزوع)، وندعو الله عز وجل ان يشفي اخيهم المصاب (ياسر الزعزوع) الذين أصيبوا بعد تخطيهم الحدود المصرية الفلسطينية البحرية عن طريق الخطأ.

وأكدت الحركة على رفضها التام والمطلق للتعامل بالنار مع الصيادين والعمال الفلسطينيين من قبل الجيش المصري.

ودعت السلطات المصرية للتوقف عن مثل هذه الحوادث التي لا تعبر عن عمق الروابط الأخوية والقومية بين الشعب المصري والفلسطيني.