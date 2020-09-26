حركة "الاحرار": نعتز بالصحفي الفلسطيني في نقل الحقيقة للعالم

عبرت حركة الاحرار الفلسطينية، اليوم السبت، عن تقديرها واعتزازها وافتخارها بالكادر الصحفي والإعلامي الفلسطيني الذين لم يبخلوا في تقديم كل ما يلزم لنصرة شعبهم وقضيتهم وهم يواصلون في نقل الحقيقة وإظهارها للعالم أجمع، رغم ما يتعرضون له من عدوان وقمع وتنكيل على يد الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام.

وأكدت الاحرار في بيان لها، أن الصحفي الفلسطيني دفع حياته وروحه وحريته من أجل الحفاظ على استكمال واستمرار المسيرة الإعلامية ونصرة فلسطين ورفع مظلومية الفلسطينيين للعالم أجمع وفضح جرائم الاحتلال بحق الإنسان والأرض والمقدسات في فلسطين.

واعتبرت انه "شرف عظيم ووسام عِز في سجلاتهم المشرفة".

وشدّد على أن المطلوب الحفاظ على الأداء المميز للإعلامي الفلسطيني ولدوره المهني والأخلاقي والإنساني في تحشيد الرأي العام العالمي والعربي لصالح قضيتنا الفلسطينية وفضح المخططات والمؤامرات التي تتعرض لها.