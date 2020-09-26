بلدية دير البلح تنعي شهداء عائلة "الزعزوع" وتستنكر الحادثة الأليمة في بحر رفح

نعت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم السبت، شهداء لقمة العيش من عائلة الزعزوع، بعد استهداف الجيش المصري لقاربهم الصيد في عرض بحر رفح جنوب قطاع غزة، مساء يوم الخميس.

ونجم عن الاستهداف استشهاد الشقيقين محمود وحسن الزعزوع، وإصابة شقيهم الثالث باسر، بينما اقتاد الجيش المصري الاشقاء داخل مصر.

وتقدمت بلدية دير البلح في بيان لها، بالمواساة والتعزية لآل الزعزوع بمصابهم الجلل، بينما استنكرت هذه الجريمة النكراء موجهين نداءً لجمهورية مصر العربية أن يتم إيقاف مسلسل الاستهتار بأرواح أبناء شعبنا وأن يكونوا سنداً ودعما للشعب الفلسطيني والصياد الفلسطيني.

وذكرت أن الشعب الفلسطيني دائمًا ينتظر الدعم والسند من مصر الحبيبة الشقيقة. كروح الأخوة والعروبة والمروءة، لا أن تباغتنا طلقات الغدر والقهر.

وأكدت البلدية، أن الشعب الفلسطيني دوامًا صمام أمان للشعب والدولة المصرية.

ودعت الجيش المصري أن يعامل الصيادين الغزيين كما عاملهم أبناء دير البلح الصيادين المصريين قبل عدة سنوات عندما رمتهم أمواج البحر العاتية على شواطئ غزة، بإكرام واستحسان.

اعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، أنها تُجري ترتيبات تسلّم جثماني الصيادَين: حسن ومحمود محمد زعزوع، من الجانب المصري.