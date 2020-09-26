الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تستنكر استهداف الجيش المصري قوارب الصيادين

استنكرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة استهداف الجيش المصري لقوارب الصيادين في عرض البحر، كما وتدين جريمة استشهاد الصيادين واصابة اخيهم برصاص الجيش المصري والذين كان ذنبهم الوحيد هو البحث عن لقمة العيش.

وأكدت الهيئة على رفضها التام والمطلق للتعامل بالنار مع الصيادين والعمال الفلسطينيين من قبل الجيش المصري.

كما وتحتسب الهيئة عند الله تعالى الشهيدين الصيادين شهيدي لقمة العيش الشقيقين (محمود وحسن الزعزوع)، وتدعو الله عز وجل ان يشفي اخيهم المصاب (ياسر الزعزوع) الذي أصيب في نفس الحادث.

وأعلنت الهيئة عن تضامننا الكامل مع عائلة الزعزوع وكل عوائل شهداء شعبنا ونتمنى من الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

ودعت الهيئة السلطات المصرية لفتح تحقيق جاد في هذا الحادث، والتوقف عن مثل هذه الحوادث التي لا تعبر عن عمق الروابط الأخوية والقومية بين الشعب المصري والفلسطيني.