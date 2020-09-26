اليونايتد ينتزع فوزا مثيرا من ملعب برايتون

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مُثيرًا على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف لهدفين، السبت، في افتتاح الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرفت المباراة منذ بدايتها تميزا ملفتا من جانب برايتون، الذي نجح في افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 40، عبر مهاجمه الفرنسي نيال موباي من علامة الجزاء.

ولم يدم تقدم أصحاب الأرض بالنتيجة طويلا، إذ تمكن اليونايتد بعد ثلاث دقائق فقط من العودة سريعًا للقاء، بهدف عكسي أحرزه لويس دينك مدافع برايتون بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل برايتون أفضليته وهدد مرمى اليونايتد بعدة كرات خطرة، ناب القائم والعارضة عن الحارس دي خيا في التصدي لها.

ومن هجمة مرتدة سريعة، تمكن المهاجم ماركوس راشفورد في الدقيقة 55 من تسجيل هدف ثان لليونايتد، بعد مجهود فني رائع تجاوز من خلاله ثلاث مدافعين من برايتون قبل أن يضعها في الجهة اليسرى من الشباك.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت البدل ضائع من عمر المباراة، حيث نجح برايتون في تعديل الكفة من رأسية للاعب سولومون مارش، ليحتسب حكم اللقاء بعد ذلك بدقيقة واحدة ركلة جزاء لصالح اليونايتد نفذها البرتغالي برونو فرنانديز بنجاح.

وبهذا، حصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد خسارة مباراته الأولى أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف لهدف، فيما تلقى برايتون هزيمته الثانية تواليًا ليتجمد رصيد الفريق عند ثلاث نقاط أيضا.