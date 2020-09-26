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نتنياهو يمنح الضوء الأخضر لبناء آلاف المستوطنات في الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:47 - 26 سبتمبر 2020
مستوطنات اسرائيلية في الضفة المحتلة مستوطنات اسرائيلية في الضفة المحتلة
تقارير
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جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت،  منحه الضوء الأخضر لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية.

جاء قرار نتنياهو، بعد أقل من أسبوعين من إعلانه تجميد مشاريع الضم والمشاريع الاستيطانية.

وقال ما يسمى برئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان: إن " حكومة (إسرائيل) تتوقع من نتنياهو تطبيق السيادة الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان، وذلك يتم بمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين وتوطين الإسرائيليين".

ويندرج التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، ضمن سياسة تسمين المستوطنات ضمن مشاريع الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على مناطق أوسع في الضفة، في إطار تطبيق (صفقة القرن) الامريكية.

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