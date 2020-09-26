الاحتلال يصادر معدات بناء فلسطينية في الضفة المحتلة

صادرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، معدات بناء فلسطينية كانت تستخدم في مناطق مصنفة "ج"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد العمور، منسق لجنة "الحماية والصمود"، إن "جيش الاحتلال صادر خلاط ومضخة إسمنت خلال تشييد منزل لأحد الفلسطينيين في بلدة الكرمل، شرق بلدة يطا".

وأضاف العمور، أن "قوات الاحتلال صادرت أمس الجمعة، أيضا حفارا وشاحنة خلال استصلاح أراض زراعية شرق بلدة يطا".

وأشار أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد منذ بداية العام الجاري، من انتهاكاته ضد الفلسطينيين في مناطق "ج"، ومنها منع البناء ومصادرة معدات، وهدم المنازل، إضافة للاعتداء على المزارعين.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال وزع منذ بداية العام 2020، أكثر من 750 إخطارا بوقف البناء وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، شرق وجنوب بلدة يطا.

وذكر العمور، أن مبررات الاحتلال لممارسة انتهاكاته ضد الفلسطينيين، تتمثل بزعمه "عدم الحصول على تراخيص أو العمل في مناطق مصنفة (ج) دون تنسيق مع الجيش".