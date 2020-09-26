إصابات في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في كفر قدوم

أصيب، اليوم السبت، عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني وقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شمال الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مواجهات اندلعت في بلدتي قصرة، عقب اقتحام قوات الاحتلال لحماية مجموعة من المستوطنين كانت تهاجم مزرعتي تربية دواجن قرب البلدة.

وتصدى أهالي بلدة قصرة للمستوطنين بالحجارة بعد نداءات للتصدي لهم عبر مكبرات صوت المساجد.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكان مستوطنون قد هاجموا مزارع الدجاج في قصرة، وحطموا محتوياتها، واعتدوا على المزارعين في منطقة "رأس النخيل" من أراضي البلدة.

وتتعرض بلدتي قصرة وكفر قدوم لاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال المستوطنين.

كما وسجلت بلدة قصرة ما يزيد على 100 اعتداء من المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، أحرقوا خلالها حقولا وأشجارا ومركبات ومسجدا.





