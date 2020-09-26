تعليم رام الله تصدر بيانًا هامًا بشأن المعلمين والمعلمات في العودة إلى الدوام

أصدرت وزارة التربية والتعليم برام الله، اليوم السبت، بيانًا هامًا بشأن المعلمين والمعلمات الذين امتنعوا عن الدوام المدرسي، وعن تعليم طلبتهم.

ودعت وزارة التعليم، في بيان لها، المعلمين والمعلمات إلى العودة لممارسة مهامهم التعليمية طبقاً للقانون.

وأكدت على أن امتناع المعلمين عن الدوام غير قانوني ويطفئ جذوة التعليم ويؤدّي إلى تجهيل أطفالنا، وإلحاق الإرباك والفوضى بالميدان التربوي.

وذكرت الوزارة، أنها واضعت في نُصب أعينها الآثار السلبية بعيدة المدى لهذا الانقطاع الطويل مدته ستة أشهر، بسبب كورونا، على المستويات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية، وقد تحقّق مساعيها بعودة الطلبة جميعهم صباح الأحد الماضي.

وأوضحت أن العودة إلى المدارس في هذا العام تنضوي بالذات على تحديات من نوع جديد؛ يقترن بعضها بإدارة العملية التعليمية في إطار بروتوكول صحي وإجراءات وقائية، وبعضها الآخر بمنهجية التعليم المدمج والتعلّم عن بُعد على وجه الخصوص.

وأشارت إلى ان قرار العودة إلى المدارس قد جاء في ظلّ استمرار الأزمة المالية الحادّة الناجمة عن سياسة الحصار، والابتزاز المالي الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني من معسكر أعدائه.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك نجم عنه تلقّي موظّفي الخدمة المدنية جميعاً، بمن فيهم كادر وزارتَيِ التربية والتعليم، والصحة لنصف رواتبهم الشهرية على مدى بضعة شهور؛ ما شكّل -ولمّا يزل- ضغطاً كبيراً على الأسر الفلسطينية المثقلة بأعباء توفير ضرورات العيش الكريم ومسؤولياته لأبنائها وبناتها، والإيفاء بالتزاماتها المختلفة، وعلى الرغم من ذلك فقد حملتم على مدى أسابيع عديدة أعباء الإعداد اللائق لاستقبال طلبتكم، وفلذات أكبادكم، بما عهدته فلسطين بكم من وفاء وتفانٍ وانتماء.