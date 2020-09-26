الفصائل الفلسطينية بغزة تُدين قتل الصيادين وتعلن تضامنها مع عائلتهم

أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ادانتها واستنكارها بشأن اطلاق النار بقصد القتل لقارب الصيادين من عائلة الزعزوع كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولقمة أبنائهم وأهلهم، فد دخلوا بالخطأ إلى الحدود المصرية.

وحملت الفصائل في بيان لها، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة بشأن جريمة القتل.

وأعلنت عن تضامنها الكامل مع عائلة الصيادين الشهيدين ومع كل قطاع الصيادين الذي يعاني في ظل الاحتلال والحصار وكورونا والمخاطر المحدقة بهم وبكل فئات شعبنا.

نعت بكل حزن وألم الصيادين الشهيدين، محمود وحسن الزعزوع على اثر اطلاق نار من الأمن المصري على الحدود الفلسطينية المصرية، وتمنت الشفاء العاجل لأخيهم المصاب، ياسر الزعزوع.

وطالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة، والأفراج الفوري عن المصاب، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

ودعت الفصائل الفلسطينية، إلى ضرورة انصاف الشهداء وعائلتهم باعتبار أن الأمن المصري هو المتسبب بهذا الضرر.

واستشهد الشابان عقب إطلاق النار على مركبهما في عرض البحر، أول أمس الخميس، ولا يزال شقيقهما الثالث المصاب (ياسر) لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.