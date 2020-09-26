داخلية غزة تجري ترتيبات بشأن تسلم جثماني الصيادين من مصر

اعلمت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، أنها تُجري ترتيبات تسلّم جثماني الصيادَين: حسن ومحمود محمد زعزوع، من الجانب المصري.

واستشهد الشابان عقب إطلاق النار على مركبهما في عرض البحر، أول أمس الخميس، ولا يزال شقيقهما الثالث المصاب (ياسر) لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.

وأعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش في بيان صحفي، اليوم، أن السلطات المصرية ستسلم اليوم الساعة الرابعة عصراً جثماني شهيدين ومصاب من الصيادين الذين اعتقلتهم أمس من بحر رفح.

وقال عياش في تصريح صحفي:" تم إبلاغنا باستشهاد الصيادين حسن ومحمود الزعزوع برصاص الجيش المصري صباح أمس، فيما أصيب الصياد الثالث حسن الزعزوع بجراح، وسيتم تسليم جثماني الشهيدين الساعة الرابعة عصرًا عبر معبر رفح."

وأضاف نقيب الصيادين الفلسطينيين "قررنا إغلاق بحر قطاع غزة، حتى عصر غد الأحد، وذلك احتجاجاً على ممارسات البحرية المصرية بحق الصيادين."