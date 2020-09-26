قوات الاحتلال تستولي على آلات بناء جنوب مدينة الخليل

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على آلات للبناء، أثناء عملها بمنزل قيد الإنشاء في بلدة يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت تجمع الخالدية التابع لبلدة الكرمل بيطا، واستولت على مضخة للباطون و"خلاطة" تعود ملكيتهما لمصنع "المتميزون" للباطون الجاهز.

ويوجد أكثر من خمسين موقعا استيطانياً في محافظة الخليل، يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة، فيما تعد الخليل ثاني مدينة بعد القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.