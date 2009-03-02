خطة إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-القدس

ذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين ان وزير الإسكان الإسرائيلي اعد خطط استيطان مكثف تهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقريبا.

والخطط التي يفترض ان تقرها الحكومة اليمينية المقبلة تنص على بناء 73 الف مسكن في السنوات المقبلة يمكنها ان تستقبل نحو 280 الف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، غير القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل.

وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلية في بيان ان هذه الخطط مجرد "مشاريع تمهيدية" للتخطيط المدني لن يبدأ تنفيذها الا بعد اقرارها من قبل عدة هيئات حكومية.