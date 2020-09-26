داعية مصري: "إسرائيل" لم تعد بحاجة لمتحدث باسمها بوجود وسيم يوسف

قال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، ردًا على الداعية المصري عصام تليمة، اليوم السبت، مقتبسًا تغريدة لما يسمى بالداعية الإماراتي وسيم يوسف، حول النظرة لـ"التخاذل" و"الشجاعة" بما يتعلق بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وعبر صفحته على موقع "تويتر" كتب تليمة: "أعتقد أن الكيان الصهيوني لم يعد بحاجة لمتحدث باسمه سواء أفيخاي أدرعي أم غيره، وذلك لوجود مدافع ومتحدث عنهم مهم وهو وسيم يوسف، أعتقد رسالته وصلتهم، وجار التفكير في اعتماده سواء بأجر أو عمولة، أو متطوعا، لينضم لباقي الصهاينة العرب".

ورد أدرعي على الداعية المصري قائلا: "كما قال معالي الشيخ وسيم يوسف- انقلبت الموازيين حتى رفع دعاة التخريب صوتهم البغيض أمثال هذا (المفكر). فمن يريد السلام أصبح (متخاذلا) ومن يريد (الدمار) أصبح شجاعا، ومن يريد الوسطية (منافقا) ومن يريد التشدد (ثابتا) نسأل الله سبحانه الثبات على الحق. اللهم أمين".

وأثار يوسف مؤخرا غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم حركة حماس، عشية توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن. وقال، في تغريدة على تويتر: "قامت حماس بضرب صواريخ تجاه إسرائيل! تزامناً مع توقيع معاهدة السلام في أمريكا".

وأضاف الداعية الإماراتي، الذي بارك التطبيع مع إسرائيل :"حينما تقوم إسرائيل بالرد على صواريخ حماس، سيتباكى أنصار حماس ويصرخون للعرب: وين الملايين! وطبعاً الضحية أطفال ونساء وأبرياء غزة بسبب تصرفات رعناء حمقاء من حزب حماس الإرهابي".

وكان قد نشر الداعية وسيم يوسف تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر" الجمعة، قال فيها: “من أشراط الساعة انقلاب الموازيين، من يريد السلام (متخاذل)، ومن يرد (الدمار) شجاع، من يريد الأمان وطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل، من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد)، ومن يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت) نسأل الله سبحانه الثبات على الحق"، على حد قوله.